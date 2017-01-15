大社蜜棗產量少4成 年節前恐創天價
大社蜜棗享譽全國，但今年想吃得秤秤荷包。受到兩個颱風接連襲擊，產量減少4成，未料又碰上暖冬，天氣過熱棗子易熟，賣相及口感沒往年好，但物以稀為貴，拍賣價每公斤飆到500元，預估年節送禮潮，價格恐站上新高點。
大社區公所及農會今在觀音山腳，舉辦大社三寶節慶典，高雄市長陳菊致詞時表示，大社三寶蜜棗、芭樂、牛奶是地方重要產業，今年受到產量受到颱風重創不若以往，但具備一定品質，歡迎民眾選購做為年節伴手禮。
大社農會總幹事陳宏誠指出，大社蜜棗種植面積150公頃，受到莫蘭蒂、梅姬颱風襲擊，產量銳減剩4成，現在台北批發市場拍賣價每公斤500元，預估年節前夕會再飆出天價。農會禮盒也不敢多接單，今年禮盒漲價約2成。
陳宏誠表示，今年適逢暖冬，冷度不夠影響蜜棗口感，皮較厚、嘗來較不脆，賣相沒那麼好，不過平均甜度約15至17度之間，最頂級的蜜棗是以每顆幾兩計算，「最貴一顆300元，比蘋果還要貴。」
今日大社蜜棗評鑑出爐，棗農林美綉、陳清良夫妻檔分獲冠、季軍，丈夫日前已拿下全國蜜棗評鑑冠軍，可說是雙喜臨門。陳清良說，種蜜棗已15年，擁有5分地，近年氣候變化多端，他用照顧孩子的心情種出冠軍蜜棗，今年蜜棗幾乎被預定光了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。