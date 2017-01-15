大社蜜棗產量少4成 年節前恐創天價

棗農林美綉（右）、陳清良夫妻檔分別獲得大社蜜棗評鑑冠、季軍。（柯宗緯攝）

大社蜜棗評鑑冠軍由林美綉（右）拿下，高雄市長陳菊（左）親自頒獎。（柯宗緯攝）

大社蜜棗享譽全國，但今年想吃得秤秤荷包。受到兩個颱風接連襲擊，產量減少4成，未料又碰上暖冬，天氣過熱棗子易熟，賣相及口感沒往年好，但物以稀為貴，拍賣價每公斤飆到500元，預估年節送禮潮，價格恐站上新高點。

大社區公所及農會今在觀音山腳，舉辦大社三寶節慶典，高雄市長陳菊致詞時表示，大社三寶蜜棗、芭樂、牛奶是地方重要產業，今年受到產量受到颱風重創不若以往，但具備一定品質，歡迎民眾選購做為年節伴手禮。

大社農會總幹事陳宏誠指出，大社蜜棗種植面積150公頃，受到莫蘭蒂、梅姬颱風襲擊，產量銳減剩4成，現在台北批發市場拍賣價每公斤500元，預估年節前夕會再飆出天價。農會禮盒也不敢多接單，今年禮盒漲價約2成。

陳宏誠表示，今年適逢暖冬，冷度不夠影響蜜棗口感，皮較厚、嘗來較不脆，賣相沒那麼好，不過平均甜度約15至17度之間，最頂級的蜜棗是以每顆幾兩計算，「最貴一顆300元，比蘋果還要貴。」

今日大社蜜棗評鑑出爐，棗農林美綉、陳清良夫妻檔分獲冠、季軍，丈夫日前已拿下全國蜜棗評鑑冠軍，可說是雙喜臨門。陳清良說，種蜜棗已15年，擁有5分地，近年氣候變化多端，他用照顧孩子的心情種出冠軍蜜棗，今年蜜棗幾乎被預定光了。

(中時)