高雄大遠百飄年味 小小書法家揮毫

高雄大遠百飄年味邀請小小書法家揮毫。（柯宗緯攝）

今年春節來得早，再不到兩個禮拜的時間就是大年初一，高雄大遠百特別在週日舉辦「小小書法家VS大師揮毫送書墨春聯」活動，小小書法家的小朋友們穿著喜氣的中國服，大展身手，同時也邀請書法老師一同蒞臨，提供手寫春聯供民眾索取，此外，現場也開放讓民眾體驗自己寫春聯，帶著自己的作品回家張貼迎新年。

書法名家「華哥」現場揮毫寫春聯，流暢的筆法吸引民眾圍觀，許多民眾爭相索取，拿到親手書寫春聯的陳小姐表示，以往家中過年都是張貼市面上印刷的春聯，感覺沒有朝氣，今年可以貼上名家墨寶讓家中更有過年氣氛。

這次到場參賽的小小書法家，個個有備而來，穿著喜氣中國唐服架勢十足，除了書寫「吉祥如意」、「招財進寶」等吉祥話，有些參賽者也用繪圖結合文字呈現出獨一無二的創意春聯，活動吸引民眾駐足欣賞，最特別的是學習書法多年的林欣穎小朋友，落筆氣勢與功力不輸給名家，現場民眾讚嘆不已，加上周圍滿是晾曬的春聯，為即將來到的金雞年增添許多喜氣。

下週六第17屆台灣STRIDER CUP在高雄大遠百登場，超過百組的小朋友參賽，歡迎大家來同樂；週末兩日則是邀請到高雄型農「元榆牧場」帶著以自然放牧科學管理的「黑羽土雞」來到高雄大遠百推廣，在1月22日下午3點鐘的「咕咕雞小學堂」由牧場第二代陳立言先生，解說有別於一般傳統養雞場的科學放牧，對土地環境及食用安全的好處，歡迎民眾報名參加。

另外為回饋民眾，即日起至元月19日高雄大遠百推出「歲末酬賓‧跨年迎新」特惠活動，凡於百貨服飾單筆消費滿3000元即送250元抵用券；持十五大指定銀行信用卡當日單卡累積刷滿6000元再加送200元商品券，一連串的優惠活動要讓消費者輕鬆採購新行頭，美麗過好年。

(中時)