新北宗教文創嚴選 打造宗教文創大平台

寺廟也瘋文創，民政局開創「新北宗教文創專區」展示超過百項宗教文創品。（葉書宏翻攝）

寺廟也瘋文創，民政局開創「新北宗教文創專區」展示超過百項宗教文創品。（葉書宏翻攝）

近年寺廟也走文創風，新北各大寺廟近年積極推出文創小物，而其中由民政局設計的助孕金鏟子因為長度設定均用魯班尺量測吉數，更有新北大型寺廟開光加持，因此在101年推出後，立即成為助孕神物，不僅民眾漏夜排隊索取，各縣市更紛紛跟進仿效，而月老紅線同樣也是熱門宗教文創品，現在民政局更加碼推出「新北宗教文創專區」網站，讓民眾一站掌握新北近百項寺廟特色文創品，成為宗教文創基地。

「新北宗教文創專區」將新北市寺廟宗教文創物依照精選、文具、生活、祈禱分成四大項目，除了一般常見的馬克杯以及平安符外，板橋慈惠宮以及蘆洲受玄宮近年更趕搭運動風潮推出飭令運動毛巾以及媽祖保庇運動毛巾，而文具類的各式紙膠帶也是年輕人喜愛的實用文創小物。

台灣道教總會大法師邱天相表示，近年寺廟推出這些文創品除了想要拉近跟年輕人的距離外，有些印有心經或是大悲咒的文創品也可以有安定心靈的作用，只要將這些文創品拿去寺廟開光加持，就可以放在辦公室當中鎮邪擋煞，保庇平安，如果是印章類的文創品就可以搭配自己的生辰八字，選擇印面的刻印方式，雕刻之後，再去寺廟過爐就能達到開運效果。

除了網路平台外，1月15日到2月14日新春期間台灣道教總會以及新北市道教會更獨步全台在誠品生活新板店合作開設宗教文創品特展，展出緣道觀音廟的相關文創品，其中「吉祥如意平安福」更聘請世界級雕刻師手工打造，而民政局推出的關公刀以及文昌筆也首度亮相，關公刀以不銹鋼雕刻而成，文昌筆則嚴選黑檀木製作，是辦公室擋煞助運兩大法寶，更是侯副市長的辦公室文房法器。

新北市道教會理事長謝榮壽表示，誠品一直以來都給大家時尚、流行的印象，這次以推廣宗教文化的方式在春節期間在誠品設展，就是要讓大家看到道教在新北市近年已經與大家印象中呆版、古老的印象不同，而且新北市近年也不斷鼓勵宗教做出不一樣的面貌，與誠品的合作以及「新北宗教文創專區」的設立都是最近幾年大家努力的成果。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，這次宗教文創平台嚴選新北市火紅的宗教文創小物，將所有內容集結一處，民眾瀏覽後，可以選擇自己喜歡的文創品，規劃屬於自己的文創朝聖輕旅行，不僅體驗新北宗教不一樣的面貌，也在雞年開春動健康走好運。

(中時)