破天荒！漢來飯店寒假第二晚888

漢來飯店推出寒假第二晚888元。（柯宗緯翻攝）

漢來飯店推出寒假第二晚888元。（柯宗緯翻攝）

跨完年了，學生要開始放寒假，上班族朋友一例一休也上路，此時您是否正在規劃新年度旅遊行程？即日起~2/23(四)入住漢來【寒假瘋高雄】住房專案，第一晚$3,888，第二晚只要$888，不管是三天兩夜 還是同一天訂兩間，都可以享受第二間$888的優惠。

漢來大飯店營運副總經理陳依文指出，冬天的南台灣每天風和日麗，入夜後的港都景緻更是迷人，邀請大家可以留兩晚在高雄，入住漢來大飯店可欣賞高雄山、河、海、港美麗景緻。同時享受露天泳池、港景健身房、樂活三溫暖服務設施。此專案適用雙人入住的精緻客房，假日需另加價、春節檔期不適用。

不過也別以為春節住五星飯店一定貴桑桑，迎接即將到來2017年金雞年，漢來也推出【2017新春好事成雙】住房專案，凡是初夕至大年初四，1/27~1/31這五天期間連續入住兩晚只要10,888，不管是回婆家回娘家還是度假旅遊，過年續住兩晚雙人精緻客房，絕對比網路訂房還便宜，讓大家”省荷包賺紅包”，輕鬆過好年。

陳依文建議來到高雄不妨安排三天兩夜，體驗最新建置完成的輕軌與雙層觀光巴士。其中搶先全台推出的高雄觀光巴士還有專人導覽城市景觀與高雄歷史，居高俯瞰沿海以及街道日夜景色，暢遊駁二、西子灣、六合夜市、中央公園、高雄圖書總館一帶等觀光景點。

近日高雄市政府即日起至2/1也推出2017高雄過好年商圈聯合行銷活動，三鳳中街、新堀江商圈、六合國際觀光夜市、新鹽埕商圈等十大商圈都加入，凡在店家消費就有機會抽中價值超過80萬元的TOYOTA豪華休旅車，歡迎大家來高雄過好年！

(中時)