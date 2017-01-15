(有影片)桃猿球迷會玩起砸派機 藍寅倫與劉時豪先PK
Lamigo桃猿今來到高雄草衙道購物中心，舉行球迷見面會，也一同與球迷玩起現在最夯的雙人砸派機，讓現場歡笑聲不斷。
猿隊球員王柏融、陽耀勳、陳俊秀、林承飛、劉時豪、張閔勛、藍寅倫、陳禹勳、詹智堯與梁家榮共同出席南部球迷會，與球迷一同為遊戲同樂，藍寅倫與劉時豪一開始還一同出來示範，最後由劉時豪勝出。
隨後邀請球迷上台，陳禹勳與詹智堯都選擇小朋友，並由他們兩人pk，隨後奶油直接打在小朋友臉上，現場相當歡樂，陳禹勳與詹智堯也一同幫小朋友擦臉，展現親民作風。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿
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