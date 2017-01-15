歲末有愛嘉年華會 南市水交社登場
由俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電台、台南市南區明德里社區發展協會等單位舉辦的「第十屆歲末有愛嘉年華會」，今天在台南市南區水交社眷村文化園區舉行，現場匯聚30家南台灣非營利組織歲末年終拚愛心。
為歡慶歲末有愛嘉年華會十周年，首次結合南區水交社年貨大街擴大辦理；也特別邀請合作十周年勝利學堂專案的特色才藝學校，台南市將軍區將軍國小、安南區土城國小參與義務演出。
開幕式中基金會執行長李明威特別額外加碼贊助特色才藝經費，由陳良圖、張世昌校長代表接受；而李執行長的母親卞岫雲女士97歲高齡也特別準備獎勵金來鼓勵學童，期待學童未來投入公益，去幫助更多需要幫助的人，以實際行動支持非營利組織、社福機構。
應邀出席開幕式的立法委員陳亭妃、議員蔡淑惠、呂維胤、莊玉珠也肯定勝利之聲廣播公司及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。
俊逸文教基金會執行長李明威表示，基金會自96年起辦理勝利學堂專案，合作學校包含將軍區將軍國小、麻豆區安業國小、安南區土城國小、南興國小、學東國小。除每年提供50萬元贊助5所勝利學堂學校特色才藝課程之外，為感謝勝利學堂將軍國小、土城國小長期對基金會的支持，特別額外加碼贊助特色才藝課程經費，提供學童更好的學習環境。
而李執行長的母親卞岫雲女士97歲高齡也拿出私房錢，特別準備一人一包獎勵金來鼓勵苦練特色才藝的41位學童，她也期待學童未來投入公益，去幫助其他需要幫助的人，以實際行動支持非營利組織、社福機構。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。