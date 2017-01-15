歲末有愛嘉年華會 南市水交社登場

「第十屆歲末有愛嘉年華會」今天在水交社登場。（黃文博翻攝）

由俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲廣播電台、台南市南區明德里社區發展協會等單位舉辦的「第十屆歲末有愛嘉年華會」，今天在台南市南區水交社眷村文化園區舉行，現場匯聚30家南台灣非營利組織歲末年終拚愛心。

為歡慶歲末有愛嘉年華會十周年，首次結合南區水交社年貨大街擴大辦理；也特別邀請合作十周年勝利學堂專案的特色才藝學校，台南市將軍區將軍國小、安南區土城國小參與義務演出。

開幕式中基金會執行長李明威特別額外加碼贊助特色才藝經費，由陳良圖、張世昌校長代表接受；而李執行長的母親卞岫雲女士97歲高齡也特別準備獎勵金來鼓勵學童，期待學童未來投入公益，去幫助更多需要幫助的人，以實際行動支持非營利組織、社福機構。

應邀出席開幕式的立法委員陳亭妃、議員蔡淑惠、呂維胤、莊玉珠也肯定勝利之聲廣播公司及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，基金會自96年起辦理勝利學堂專案，合作學校包含將軍區將軍國小、麻豆區安業國小、安南區土城國小、南興國小、學東國小。除每年提供50萬元贊助5所勝利學堂學校特色才藝課程之外，為感謝勝利學堂將軍國小、土城國小長期對基金會的支持，特別額外加碼贊助特色才藝課程經費，提供學童更好的學習環境。

而李執行長的母親卞岫雲女士97歲高齡也拿出私房錢，特別準備一人一包獎勵金來鼓勵苦練特色才藝的41位學童，她也期待學童未來投入公益，去幫助其他需要幫助的人，以實際行動支持非營利組織、社福機構。

(中時)