高雄大遠百 季末出清大型特賣2折起

高雄大遠百季末出清大型特賣2折起。（柯宗緯攝）

許多民眾都會趁年終入袋時，添購喜歡的商品來犒賞自己一年來的辛勤。高雄大遠百即日起至二月十四日止，於一樓廣場舉辦台灣第一屆名牌包「雨果精品大型特賣會」，旗下近三十個品牌精選包款全面特惠2折起，一大早現場就擠滿搶購人潮，所有特賣商品不但折扣殺到底，還可再配合15大指定銀行，單卡當日刷滿6000元再送200元商品券，若是善用信用卡聰明理財、靈活消費，再享分期零利率。

高雄大遠百表示，雨果精品旗下品牌相當多樣化，如美國知名潮牌ED Hardy亞洲總代理是由香港藝人劉嘉玲簽下、蔡依林站台與代言的狗頭包Rebecca Bonbon＆Whoo-hoo、英國知名品牌金安德森、國家地理時尚休閒攝影包National Geographic、NUMANNI、SANDIA POLO、LOWDIR、MoreGarden…等等，超過30個以上的知名品牌，聯合推出2折起的獨家折扣，未登場就先轟動，讓許多包迷們揪團一起來搶購，迷哥迷姐們都是欲罷不能，隨便一搶就是好幾個，還直呼超划算。

由蔡依林代言的狗頭包Rebecca Bonbon，這次推出許多款式，像是實用好看的粉紅色絲巾鎖頭手提包原價5480元，特價只要 1863元即可入手；若是喜歡與眾不同的款式則可挑選充滿設計感的撞色小包或是拼接側背包，原價動輒五、六仟元，折扣下來竟然不到2仟元即可輕鬆擁有；特賣品牌不僅女性喜愛，有些品牌也有忠實的男性粉絲推崇，像是國家地理時尚休閒攝影包National Geographic，則是許多攝影玩家的最愛，此次展售的商品相當多元，活動只到二月十四日止，有興趣的民眾要買要快。

為了讓民眾在年前享有各式購物優惠，即日起至元月十九日止，高雄大遠百舉辦「歲末酬賓跨年迎新」推出館內百貨服飾單筆滿3000元送250元抵用券，小家電和健康器材單筆滿5000元送500元，10F影音和大家電則是單筆滿10000元送1000元；刷15大銀行信用卡不但可享分期零利率，當日單卡滿6000元再加送200元商品券的獨家回饋，讓優惠多更多。

(中時)