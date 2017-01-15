保障兒少遊戲權益 政府推安全管理規範

副總統陳建仁今天表示，讓小孩子玩得開心安全是政府的基本責任，衛福部今年3月將公布實施「兒童遊戲場設施安全管理規範」，希望能以更嚴格的規範來保障兒少遊戲權益。

陳副總統今天出席「中華身心障礙者職業技藝協會」在總統府南、北苑舉辦的「牽手心連心‧寶貝歡年慶」歲末聯歡活動，與300多名低收入戶、寄養家庭、身心障礙、偏遠地區原住民、新住民及育幼機構的孩童同樂。

陳副總統致詞指出，兒童是國家珍貴的財產，而少年是國家未來的中流砥柱，兩者都是政府跟社會各方面所關懷跟重視的，在當前少子化跟兒少權益日益受到國際跟國內重視的時候，政府一定會以全面性的努力來維護兒少的權益，來規劃整體的福利服務。

他說，台灣除了在2014年6月4日公布了兒童權利公約施行法外，去年11月9日也核定通過兒童權利公約首次的國家報告，象徵台灣把兒少權益保障跟國際接軌，能邁向嶄新的里程；今年底將辦第一次國家報告審查，邀請國際專家獨立審查，看看政府對於兒少的照顧是否達到國際上的標準，作為政府改善兒童權利的依據。

陳副總統指出，在兒童權利公約當中，相信小朋友最關心的就是遊戲權保障，遊戲是小孩子學習最重要的媒介，怎麼樣讓小孩子玩得開心安全是政府的基本責任，為了讓孩子安全玩耍，衛福部今年3月將公布實施「兒童遊戲場設施安全管理規範」，希望能以更嚴格的規範來保障兒少遊戲權益。

而關於台灣的少子化問題，陳副總統說，政府近年推動很多鼓勵婚育的友善措施，從鼓勵婚育到生養，每個階段都會提供完善的補助跟措施；為了落實總統蔡英文擴大托育公共化的承諾，目前也規劃透過完善保母照顧系統來引導優質的托育人員投入，希望減輕家長負擔，並營造專業安心安全的托育體系。

陳副總統指出，要減少兒童少年貧窮代間循環問題，行政院也依據總統的政見，在去年核定兒童跟少年未來教育及發展帳戶的推動方案，希望藉這方案鼓勵家長及早為兒童儲蓄未來的教育基金，作為教育資本，這很重要，希望大家配合。1060115

(中央社)