感情、比賽兩頭空！許孟哲掉出冬運冰球國手名單外

先前宣布被選入「2017男子成人中華台北代表隊」的許孟哲，昨天赫然發現中華民國冰球協會更新的名單裡沒有他的名字。(取材自中時資料照片、中華民國冰球協會臉書)

許孟哲因拍戲與節目錄影，恐無法抽空練球及參加比賽。(中時資料照片)

男星許孟哲日前開心宣布自己獲得中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，準備今年2月前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及由國際冰球總會主辦、今年4月份在保加利亞舉行的世界盃冰球成人錦標賽，沒想到在他爆出痛失與張艾亞之間3年多感情告吹後，又一噩耗傳出，他被發現不在「2017亞洲冬季運動會冰球男子隊」名單內，讓人意外！

曾說過不論工作再忙，仍堅持練習冰上曲棍球的許孟哲，9日「中華民國冰球協會」公布他進入「2017男子成人國家隊」之列，成了國手，沒想到昨天深夜協會公布更新名單，選手人數減少了一人，消失的正是許孟哲！據《蘋果日報》報導，對此，許孟哲解釋，是因為年後需要拍戲，加上運動會編制人數為18名，因此二月份在日本的比賽沒有他。

許孟哲同時強調國手資格不變，4月份保加利亞之戰他真的很想參加，但能不能如願還得跟劇組及《飢餓遊戲》節目製作方商量，「一方面因為工作，又因為訓練過程可能會有衝撞訓練，到時萬一訓練有什麼狀況，也很難講」，好不容易入選卻變數如此多，又結束3年多感情，只能說許孟哲真是波折不斷。

(中時電子報)