美得像珠寶！ 帕莎蒂娜推6000元法式情人餐

主菜-鍾情於你_鮮魚鑲櫛瓜花佐番紅花醬。（業者提供）

開胃菜-你是唯一_鱈場蟹肉魚子醬。（業者提供）

前甜點-幸福約定_甜菜雪霜。（業者提供）

帕莎蒂娜法式餐廳及新思惟人文空間與珠寶詩人曾郁雯合作，發表「珠寶情人」系列新作。（柯宗緯攝）

帕莎蒂娜法式餐廳及新思惟人文空間與珠寶詩人曾郁雯合作，發表「珠寶情人」系列新作。（柯宗緯攝）

帕莎蒂娜法式餐廳及新思惟人文空間與珠寶詩人曾郁雯合作，發表「珠寶情人」系列新作，以波蘭名導克里斯多夫‧奇士勞斯基的代表作「藍白紅三部曲」電影為概念，於高雄展出最新創作並與帕莎蒂娜法餐團隊再度攜手精心呈現名為「珠寶情人」的高級法式料理套餐，將法式廚藝與珠寶藝術合而為一，讓高雄的法式料理界吹起一股浪漫、人文、藝術的食尚新風潮，每客6000元搶攻金字塔頂端消費者。

曾郁雯踏入珠寶設計界已有27年，最新創作「珠寶情人」高雄個展自2017年1月14日至17日於新思惟人文空間展出，此次新作的設計靈感源自波蘭電影大師奇士勞斯基的經典三色電影(藍色情挑、白色情迷、紅色情深)，藍白紅三色正是法國國旗的顏色，各自象徵自由、平等與博愛。

曾郁雯以藍、白、紅三色為展覽主色，運用稀有珍貴的藍寶石、月光石、紅寶石為創作主要素材，同時加入黃、綠兩色寶石作品點綴整體，現場珠光閃耀，美不勝收。

在海內外擁有許多忠實粉絲客戶的曾郁雯，特別厚愛南部顧客，於高雄首展「珠寶情人」全系列作品有200餘件，此系列作品線條簡約優雅、鑲工細緻，同樣充滿珠寶詩人特色：富含溫柔色彩與甜美詩意，展後將移師台北。

個展中從數萬元的入門款到數百萬元的珍藏款皆有，選擇豐富，款款精緻，皆由曾郁雯操刀設計，每一件都是獨一無二的手工訂製珠寶。其中有一款難得一見的作品「紅色情深」，主石是有GRS國際證書3.54克拉的稀有寶石帕帕拉恰(Padoaracha)，帕帕拉恰是梵語蓮花的意思，它和藍寶一樣屬剛玉(Corundum)家族，是剛玉中最稀有的顏色，粉紅帶橘，像晨光穿透蓮花的顏色，主石周圍還鑲嵌粉紅鑽及白鑽，立體脫俗，表現出愛與幸福的感覺。

另有一款戒指作品「藍色情挑」，主石為深邃動人的無燒藍寶星石17.92克拉，周圍鑲嵌著藍寶、藍方石、瑪瑙和鑽石。兩款珠寶戒指價值皆達155萬元，身價不凡，吸引許多內行買家注意。曾郁雯說此系列新作設計時特別注重好戴好搭之功能性，讓穿戴者展露自己的個性與風采。

將美食呈現出珠寶藝術感是項挑戰，帕莎蒂娜法式餐廳團隊在主廚許志興與西點主廚黃麗芳的領軍下，汲取曾郁雯此次五色珠寶設計概念精髓，構思呈現出一套七道「珠寶情人」法式套餐，巧妙融合法式廚藝與珠寶美學，展現不凡的手藝與創造力。

許志興主廚的第一道開胃菜《藏愛》以檸檬油醋醃新鮮干貝與生蠔，搭配帶溫和山葵味的辣根雪花佐海苔醬汁，口感獨特鮮美，白色食材詮釋月光石系列珠寶作品的晶瑩白淨，呈盤時白霧雲煙呼應電影「白色情迷」情境。

第二道前菜《你是唯一》將蟹肉與青蘋果肉以檸檬、白酒調味，搭配閃耀亮黑的魚子醬，在藍紫色蝶豆花瓣與青蘋果醬滴萃裝飾下，宛如尊榮高貴的藍寶星石皇冠，象徵「藍色情挑」電影的藍色情結破繭後自由重生。

繼兩道冷盤前菜後，第三道紅橘色湯品《濃情蜜意》以醇厚的干邑白蘭地平衡龍蝦鮮味，香濃滋味，溫暖人心，演繹紅色系珠寶作品訴說「紅色情深」電影中所傳達的人性本善與博愛精神。

「珠寶情人」套餐的最大亮點是雙主菜，第一道主菜《鍾情於你》作工精緻繁浩，主廚挑選時令鮮魚去首及骨刺後，夾入鮮蝦、干貝海鮮泥漿，以櫛瓜花包覆魚身前端，清蒸鮮魚點綴上海蘆筍，佐以魚高湯、蛤蜊、鮮奶油為基底熬製成的番紅花醬汁，濃郁海鮮風味令人回味無窮，亮黃色的醬汁象徵黃寶石與珍珠系列作品，散發著雅緻耀眼的光芒。

第二道主菜《兩心傾慕》選用珍貴的西班牙伊比利豬肋眼眉低溫水煮後香煎，肉質軟嫩，油脂豐潤不膩，主廚以美麗花園結合森林地表的概念，搭配色彩繽紛的食用花草及季節時蔬，呈盤如優雅美麗的花園，使人傾心愛慕，呼應「夏日花園」祖母綠套鍊珠寶作品的綠意盎然。

西點主廚黃麗芳以「紅色情深」的紅為創作靈感，前甜點《幸福約定》採用甜菜根、洛神、草莓、大黃根等朱紅食材做成冰涼綿密的雪霜，佐以草莓洛神醬汁及風乾甜菜根片，在形似心型細鑽的四葉草妝點下，顯得精巧可人。

取材自「微笑向我」紅寶石珠貝花朵別針作品的主廚甜點《永恆》，以有植物界「紅寶石」之稱的洛神花為主食材，運用分子廚藝巧手製成洛神花晶球，外觀宛如紅寶石般，在散發珍珠光澤的白巧克力花瓣及花紋泡芙餅圍繞下，綻放艷紅嬌姿，入口後洛神汁液瞬間溢開的酸甜滋味如同戀愛般美妙，托座是玫瑰洛神慕斯蛋糕，口感輕盈香醇，紅白配色的視覺搶眼迷人。

睽違10年再度與帕莎蒂娜跨界合作的曾郁雯對法式餐廳團隊的用心與創新相當驚艷，親自品嚐餐點後對於主廚們的手藝更是讚賞不已。

帕莎蒂娜董事長許正吉表示，法式餐廳自成立以來堅持「以藝術佐菜，以創意入菜」的經營理念推廣食藝美學，希望藉由此次珠寶美食的跨界合作，能讓客人體驗感官與心靈的雙重享受。「珠寶情人」法式套餐佐酒每客6,000元(未含10%服務費)，將配合珠寶展出期間於帕莎蒂娜法式餐廳限量供應，以滿足饕客們的味蕾，歡迎預約鑑賞品味07-3411256。

(中時)