強恕落敗落淚 吳俊雄：人生就是跌倒再站起來

強恕高中落敗，球員飲恨落淚，教練吳俊雄鼓勵球員繼續加油。（葉士弘攝）

過去曾有輝煌隊史的強恕高中，近年來招牌似乎有些斑駁，校友吳俊雄在母校最需要之際，毅然於去年暑假接下重任，搭配過去隊友吳志遠，組成「最高教練團」，儘管接掌時間短，卻繳出驚人表現，一路殺進高雄12強賽，雖外卡賽以73比84不敵后綜高中，本屆HBL旅程告終，但吳俊雄肯定球員表現，更鼓勵孩子：「以後還會碰到很多失敗，人生永遠都是跌倒跟再站起來。」

吳俊雄去年暑假才正式接掌強恕兵符，球隊從資格賽跌跌撞撞，到預賽驚險過關，再到12強賽飲恨落敗，球隊進步明顯，尤其陣中只有3名高三球員，下屆捲土重來，實力不容小覷，吳俊雄說：「輸球當然很不甘心，但球員表現真的很棒，面對未來，我們一定要更精進自己。」

「我們沒有時光機，回不到過去了，擦乾眼淚，記住現在這一刻，再加油就好了。」吳俊雄對著哭成淚人兒的球員感性訓話，他眼眶泛淚代表自己的不甘，但他明白沒有難過的權利，他鼓勵球員，「人生就是這樣，走下去就好。」

強恕高中本屆內線支柱史舒允與林以崇都是高二，尤其史舒允打出大將之風，面對光復高中一役甚至繳出「雙20」表現，進步顯著，吳俊雄展望下屆HBL，特別強調要繼續提升，他說：「一定要更低調、更沉穩，希望球員記住遺憾，絕不能鬆懈，我們明年再來。」

(中時電子報)