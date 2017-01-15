日發射全球最小微型火箭 只飛20秒

日媒報導，日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)15日上午在日本鹿兒島內之浦宇宙空間觀測所發射微型火箭。在約20秒後失去了來自火箭的資訊，同時宣告此次試驗失敗。

日本共同社15日報導，JAXA 15日上午8時33分從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所發射了電線杆大小的小型火箭「SS-520」4號機。不過在約20秒後失去了來自火箭的資訊，因此停止對第二段點火。

該火箭搭載了東京大學開發的超小型衛星，與衛星一同掉入內之浦東南海域的海中。JAXA此前稱這是將人造衛星投入軌道的全球最小火箭，不過，相關技術尚不完備。

(旺報)