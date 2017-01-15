媒體指想接任閣揆 蘇嘉全駁斥

媒體報導立法院長蘇嘉全處理立臨時會「呼應在野黨而擋下相關提案」，指他對政治仍有強烈企圖心，並不想只當負責敲議事槌的陽春議長，甚至想接任閣揆。不過蘇嘉全辦公室今發新聞稿駁斥此說法，表示與行政院長林全溝通順暢無礙，於公為善盡立法監督行政的憲政責任，於私為多年共同奮戰的老友，根本沒有不友善的問題。

新聞稿指出，臨時會議程排案係由蘇嘉全於1月5日主持黨團協商，經各黨團獲致共識並簽署協商結論，同意臨時會只開到20日為止，並且僅處理「106年度中央政府總預算案」、《電業法》修法與《長期照顧服務法》，至於民進黨團原先所提其他議案將留待下會期處理。

新聞稿指出，蘇嘉全一向維持議事中立，兼顧各黨訴求，務求和諧與效率並重，且協商為動態進行，任何協商結論都必須是經由各黨團同意並簽署結論後，才具效力，因此沒有「呼應在野黨而擋下相關提案」的問題，這是國會運作的常識。

(中時)