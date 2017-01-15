台灣藍帶學生甜點發表處女秀 民眾嚐鮮擠破頭

台灣藍帶學生甜點發表處女秀成功。（柯宗緯攝）

台灣藍帶學生首度對外發表甜點盛宴，事前作業花了不少時間。（柯宗緯攝）

藍帶國際廚藝餐旅學院（高雄校區）舉辦《Sweet Banquet甜饗美宴》，《甜饗美宴》是藍帶甜點班第三階段的學生的首個課題，由藍帶法籍甜點主廚Nicolas Belorgey 帶領台灣校區第一屆入學的甜點班學生，親手製作超過十多種甜點並掌控一場超過百人的甜點盛宴，除了邀請藍帶學生親人朋友外，也首度對外開放，讓民眾也有機會品嚐到藍帶甜點，度過一個美好午後。

藍帶國際表示，藍帶正規課程15個月共分為四階段，前九個月主要為甜點或料理的技術課程，後六個月則為專業管理課程，藍帶國際學院高雄校區自去年7月招收第一批學生，本次《甜饗美宴》活動是甜點班學生進入第三階段的首個課題與對外展演。

學生雖在技術面已有相當程度，但著手準備同時供應100個人的甜點宴卻是首次經驗，除了自一週前開始準備製作，學生也必須走出廚房與賓客面對面。

教學主廚Chef Nicolas表示，這是一次學習業界執行技巧的機會，除了考驗技術，也考驗學生的組織、執行及表達能力，在過程中學生會輪流體驗不同的職位，包含接待、解說、裝飾、包裝等，讓學生在精進手藝之餘，也體驗未來職涯中可能會面對的狀況。

本次《甜饗美宴》活動的教學主廚Chef Nicolas專精於法國西南方的創意分子料理及拉糖工藝，過去是世界廚藝比賽的常勝軍，包含2005法國第戎分子料理擺飾甜點及拉糖工藝創作競賽、2006澳洲布里斯本廚藝競賽特殊蛋糕類競賽、2007擺飾甜點拉糖工藝、2014歐洲盃甜點大賽…等等競賽，皆獲冠軍殊榮，因此在本次活動中也期望帶領學生創作出獨特的一場饗宴，準備超過16種小點，並於現場師生聯手展演組裝蛋糕塔，讓現場參加民眾大飽眼福。

其中幾個道甜點特別吸睛，包含融入東方口味的抹茶泡芙塔(Religieuse the Matcha)、可同時嚐到薄荷及萊姆清爽滋味的摩西特蛋糕(Gateau Mojito)，以及主廚自創甜點 3:26(鏡面巧克力臻果蛋糕)。其中3:26這道甜點相當獨特，蛋糕表面裝飾為時鐘，指針指著3與26，其意涵分別代表著3種巧克力及26種臻果的樹種，是將食材來源與味道相互結合的一道甜點，因此讓人特別印象深刻。

藉由本次活動也讓民眾看見藍帶首屆學生訓練有素的實力，藍帶落腳台灣高雄，傳承法式精神的嚴謹與細膩，正規課程特別強調教學品質與環境，目前駐點有三位外籍主廚，以英文授課搭配中文口譯，讓台灣學生在本地也能學習到國際首屈一指的藍帶頂級廚藝課程，並領取到藍帶證書，讓有料理甜點夢想的人或力求轉型的業者，紛紛想進入藍帶學習。

(中時)