南科園區慶週年 25對新人幸福完婚
科技部南部科學工業園區管理局今天在台南園區西拉雅廣場舉辦14週年局慶暨集團結婚，25對新人幸福完婚。局長林威呈表示，園區就業人數已近8萬人，盼助更多人成家立業。
25對新人由幼兒園小朋友裝扮的小雞們，化身為小花童引領進場，搭配音樂、舞蹈引導，接受眾多在場親友的祝福，還有新人穿著排灣族傳統服裝完婚，成為全場焦點。
科技部次長蔡明祺表示，南科產值不斷升高，以及不斷贏得環保永續各種獎項，肯定南科的努力及長期深耕這塊土地。科技部也要在台南投入沙崙綠能科學城，要幫台南創造更多就業機會及引進更多人才，往後需要地方政府和在地鄉親繼續支持與合作。
林威呈表示，南科設立至今，已有近8萬人在園區就業；園區在民國105年成績卓著，預估年營業額可達新台幣7600億元。相信一路有貴人們扶持的南科，營業額破兆、就業人數破10萬指日可待。
他說，南科管理局辦理集團結婚，迄今促成了340對佳偶，不少人在此居住、生根，跟著南科一起成長，歡迎更多在外工作的遊子返鄉定居。1060115
(中央社)
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