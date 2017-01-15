愛車被偷了？ 警竟發現是車主自己騎走的
高雄市三民第二分局鼎金派出所警員劉佳璋、李振文日前晚間7點多在路上巡邏，接獲民眾鄭小姐報案表示她的機車停在鼎中路某號前被偷走了。
警員劉佳璋看到報案人鄭小姐焦急神情，秉持著視民如親的精神，先安撫其忐忑不安的心情，在確認車籍資料後，詢問報案人機車停放在何位置以及如何發現機車遭竊。報案人鄭小姐說她將機車停放在鼎中路某號前機車停車格，當時在某店家前面發廣告傳單，不料發完傳單後卻發現機車不翼而飛。
於是員警調閱該店騎樓前監視器，發現報案人先將機車停放在機車停車格，不久發完傳單後將機車騎走，隨後報案人不久徒步走回原本停放原本之機車停車格。報案人看完影像過程後，始終還是不敢相信機車是自己騎走的，於是員警前往附近周遭搜尋，結果在近500公尺發現報案人所描述車型、車況之車輛，順利找回鄭小姐的愛車。
當通知尋獲時，鄭小姐頓時始恍然大悟，原來是自己停車停到忘記了，見到自己愛車失而復得欣喜萬分。所有過程釐清後，報案人表示自己粗心大意，對自己的烏龍行為造成警方忙碌感到抱歉，對於警方高效率及高度服務熱忱不斷表示感謝並給予肯定。
(中時)
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