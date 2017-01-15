新年好兆頭 員警防詐成功避免25萬憑空消失
新的一年才剛開始詐騙集團就不停在尋找新目標行竊106年1月5日16時許，鼎山派出所接獲民眾報案稱自己的兒子遭人綁架，並偽裝被害人兒子之哭聲取信於被害人，同時要求須交付新台幣25萬元贖金以贖回兒子，被害人聽信於詐騙集團之指示，將贖金按照詐騙集團之意思置於轄區大賣場之置物櫃內並至岡山區等候詐騙集團下一步指示，被害人不疑有他照做，然而之後卻發現兒子仍安然無恙，遂驚覺遭人詐騙。
鼎山派出所獲報後立即派遣警員涂立全、謝宏威前往大賣場攔阻詐騙，所幸25萬仍在置物櫃內尚未被人取走，且未見有人欲來取金錢之狀況，員警隨後便將該金額交還被害人，被害人來所見到自己辛苦賺的錢完好無缺，不停向警方道謝，而員警也趁這機會大力宣導防詐騙觀念。
鼎山所表示:「詐騙集團不斷猖獗，平時應多接觸新聞媒體以及報章雜誌，了解各式各樣之詐騙手法，避免自己成為下一個受害者，讓自己辛苦存起來的錢落入壞人手中」。
(中時)
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