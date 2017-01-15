日發射世界最小火箭 任務失敗墜海
日本今早發射1枚號稱世界最小的火箭，上頭搭載了小型衛星，卻因通信系統故障，決定放棄第2階段火箭點火，只飛了20秒後，發射任務宣告失敗。
據《日本時報》(Japan Times)報導，日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)於當地時間上午8時33分自鹿兒島發射SS-520火箭。然而因其通信系統故障，JAXA決定放棄第2階段火箭點火，火箭及衛星只飛了20秒，隨後墜落於鹿兒島的近海。
研發人員對此表示「非常遺憾」，並表示目前不會再有該款火箭的發射任務。
SS-520火箭長約10公尺、直徑為0.5公尺，約為1根電線桿的大小，被開發用於搭載小型衛星；原預定要送上軌道的TRICOM1觀測衛星，重約3公斤，預計用於拍攝地表照片、傳輸數據，約1個月後將會再次進入大氣層並燒盡。
JAXA此次承擔了這項任務，盼能實現降低將衛星投入軌道成本的可能性，並鼓勵民間企業投入火箭發射業務。
(中時電子報)
文章來源：JapanTimes
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