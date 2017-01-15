氣象局：今入夜至凌晨合歡山、玉山可能降雪

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近日大陸冷氣團發威，各地持續濕冷，中央氣象局主任預報員陳伊秀表示，周二凌晨起到白天，冷氣團減弱，氣溫慢慢回升，穩定天氣持續到周三，但周四又有大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭將降到12到13℃，中南部入夜至周五凌晨，會明顯感受影響。

陳伊秀說明，這波大陸冷氣團水氣今日最多，明日水氣較少；下一波冷氣團則較為乾冷，大致周四水氣較多，北部、東半部會有區域性降雨，記得攜帶雨具。

陳伊秀說，周四冷氣團來襲，北部可能低於12℃以下，達到「強烈大陸冷氣團」等級，空曠地區不排除達到11℃，中南部要周四入夜至周五清晨，才會有明顯感受。

今合歡山松雪樓餐廳工作人員也在上午十點多，目擊合歡山有短暫降雪，陳伊秀也說當時氣溫達到1℃，水氣也足，的確有降雪可能；今晚入夜至清晨，合歡山及玉山也都有水氣經過，可能降雪。

但陳伊秀說，周四來襲冷氣團雖會在北部帶來一些水氣，不過溫度不一定夠低，目前沒有下雪預報。

(中時)