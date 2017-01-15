鄧師傅功夫菜推40多道料理，搶攻外帶年菜商機。（柯宗緯攝）

鄧師傅功夫菜推40多道料理，搶攻外帶年菜商機。（柯宗緯攝）

鄧師傅功夫菜推40多道料理，搶攻外帶年菜商機。（柯宗緯攝）

高雄30多年老字號餐廳「鄧師傅功夫菜」，搶攻外帶年菜商機。今年推出40多道澎湃單點年菜，價格平穩，同時也針對小家庭推出4至6人份的年菜組合，以及傳統習俗拜拜必備的三牲禮，讓每位人妻在過年期間都可以在家輕鬆端上餐廳大廚的手路菜。

曾獲選「台灣十大美食名廚新秀」的行政主廚鄧至廷師傅表示，今年年菜主題—金雞報喜，推出一系列「呷雞起家」的美味料理，包括—「雙臘燒雞煲」、「杏仁響螺煲烏雞」、「玫瑰油雞」、「陳皮蓮藕燉烏雞」以及「女兒紅燒雞」…等暢銷年菜。

以往小家庭在過年最怕過剩的年夜飯菜重複加熱後，一路從除夕吃到開市!鄧師傅因此精心規劃屬於小家庭的超人氣團圓七件組。從前菜到主菜，從燉湯到甜湯，每道料理皆為4至6人的份量，美味又不浪費!。

超人氣團圓七件組包含歷年來熱賣的手路菜，例如養生補氣的「花膠蟲草花煲豬展」、融合山珍海味的「大四喜(瑤柱獅子頭)」、充滿蔥香的「滬式黃金鯧」、運用港式臘腸提味的「雙臘燒雞煲」、晶亮軟嫩的「蔥烤腩排」、膠質豐富的「土豆豬腳」及冷熱享用皆宜的「冰糖雪梨燉銀耳」。人妻們也可以依據年夜飯人數多寡增加或減少年菜份量。

過年拜拜好心意，三牲免煮好容易! 過年有祭祀祖先的習俗，鄧師傅也特別準備了獲得國內外媒體一致推薦的「招牌乾燒蹄膀、鹽水雞與滬式黃金鯧」做為三牲禮。澎湃又美味的三牲禮組合宅配到家，勝過在菜市場內人擠人。

鄧師傅將耗時費工的年菜料理，一一用急速冷凍、真空包裝的方式呈現。真空密封保留食材原味，透明包裝展現細膩功夫。只要在家中用電鍋覆熱，不到兩小時就可以端上一桌大廚料理。搭配紅白相間『新中式古典』的禮盒設計，讓傳統美食禮盒尊貴不俗氣。因此，不論是自用還是送禮，料理大小事就交給鄧師傅吧。

(中時)