山東新人結婚 每桌一碗菜
大陸近年來結婚，光天價彩禮就令人望之卻步。山東鄒城一對新人結婚，女方主動表明不要彩禮，婚禮前後也辦得相當簡約。
這對新人的新郎是在外當兵6年的張鐵軍，回鄉結婚，媳婦家沒要一分錢彩禮，三鞠躬就辦完了典禮，轟動了十里八鄉。新娘趙秀說，只要有他這個人（指新郎）在，比什麼都好。
新華網報導，宴席上，也只是每桌一碗菜，村民們擦擦嘴，起身擠在院裡，說說笑笑，都想一睹新娘芳容。一身秀禾服的趙秀坐在新房裡，滿臉嬌羞。手上的一枚金戒指，一件紅色羽絨服，是張鐵軍買的結婚物件，再無其他。
兩人自稱經濟條件不好，一切從簡，以拍婚紗照來說，只花了一千多元人民幣。然而，女方家沒有要彩禮錢，令村民議論紛紛，羡慕不已的，大家都恭喜張鐵軍找了個好媳婦。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。