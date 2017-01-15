山東新人結婚 每桌一碗菜

大陸近年來結婚，光天價彩禮就令人望之卻步。山東鄒城一對新人結婚，女方主動表明不要彩禮，婚禮前後也辦得相當簡約。

這對新人的新郎是在外當兵6年的張鐵軍，回鄉結婚，媳婦家沒要一分錢彩禮，三鞠躬就辦完了典禮，轟動了十里八鄉。新娘趙秀說，只要有他這個人（指新郎）在，比什麼都好。

新華網報導，宴席上，也只是每桌一碗菜，村民們擦擦嘴，起身擠在院裡，說說笑笑，都想一睹新娘芳容。一身秀禾服的趙秀坐在新房裡，滿臉嬌羞。手上的一枚金戒指，一件紅色羽絨服，是張鐵軍買的結婚物件，再無其他。

兩人自稱經濟條件不好，一切從簡，以拍婚紗照來說，只花了一千多元人民幣。然而，女方家沒有要彩禮錢，令村民議論紛紛，羡慕不已的，大家都恭喜張鐵軍找了個好媳婦。

(旺報)