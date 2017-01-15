正德社會福利慈善基金會 為弱勢辦尾牙
歲末寒冬，正德社會福利慈善基金會提前為弱勢族群辦尾牙，200人參加，除了有豐盛餐宴和表演，宴後每人都得到毛毯和五百元紅包，帶著小孩來參加的單親媽媽很感動，有人關心的感覺真好。
正德表示，今年會在全省舉辦許多場這樣的尾牙，希望集結社會的力量，濟助角落裡乏人注意的弱勢族群，讓他們可以度過難關，漸漸重新站立起來。
正德的創辦人常律和尚說，落實弘法利生，希望人人都有基本的溫飽。演音法師表示，正德除了提供食物讓大家吃飽、吃得健康，也要提供大家法食，讓大家在精神層面也能夠飽滿，即使生活遭遇變化，也能夠轉念以正知正見正念面對現實生活。
1月15日中午的第一場愛心尾牙在彰化市向陽社區活動中心舉辦，邀請的對象包括：街友、低收入戶、75歲以上的獨居老人、清寒單親媽媽、以及經過基金會認定之弱勢族群。有許多團體義務表演節目，平時從事商演的黃威馳、陳鳳凰夫妻不但義演節目，還捐助二百個手套給弱勢民眾禦寒。
首次參加的62歲婦女鄭豔芬直說，「太感動…太感謝了…」正德表示，只要能夠利益眾生，會繼續做下去。
(中時)
關鍵字：正德社會福利慈善基金會、尾牙、弱勢族群
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