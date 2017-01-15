金門發現保育類鯨豚 死因不詳就地掩埋

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海巡署金門岸巡總隊今天在金湖鎮復國墩岸際發現一隻死亡鯨豚，確認品種為江豚，全長148公分，性別及死亡原因尚無法判定。採集檢體後已就地掩埋。

金門岸巡總隊中午接獲民眾報案後，立即通報金門縣政府建設處農林科協同處理。農林科人員在抵達現場後，考量風浪過大，為避免鯨豚屍體隨風浪漂走，與岸巡人員先行將鯨豚移到岸際，並由農林科人員勘驗鯨豚。

農林科人員確認這隻死亡鯨豚品種是江豚，又稱露脊鼠海豚，全長148公分，性別及死亡原因尚無法判定。

岸巡總隊表示，江豚主要分布在印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，居住在長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區的江豚，屬於台灣保育類動物，近年在金門沿岸海域也常發現牠們的蹤跡。

農林科人員當場採集鯨豚檢體，後續將檢體送往中華鯨豚協會，以確認鯨豚死亡原因、性別，以及是何種福建沿海鯨豚族群等。最後，這隻死亡鯨豚以就地掩埋方式處理。

岸巡總隊呼籲民眾，民眾如果發現類似個案，請通知金門岸巡總隊、金門縣政府前往處理，共同維護海洋生態。1060115

(中央社)