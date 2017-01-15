懷疑老婆外遇 失智症害慘這對夫妻
一名50多歲男性患有早發性失智症，經常妄想老婆有外遇而對她拳腳相向，太太曾忍無可忍把丈夫送到急診，卻因血壓脈搏都正常遭拒收，求助無門常獨自一人偷哭。
收治患者的亞東醫院神經內科主治醫師甄瑞興，今天參加2016年全國失智症報告研習會時表示，這類狀況已非單一事件，不少照顧家屬在面對失智症患者突如其來的脫序行為時，常不知該上哪求救，再再顯示台灣建立失智症「個管師」制度急迫性。
「失智症患者就像是半個精神病人」甄瑞興說，失智症患者也會出現精神疾病的妄想、幻覺、急躁、不安等症狀。
政府的「長照2.0」喊出要讓失智患者走進長照，並強化輕、中度的診斷與照顧，對此，甄瑞興直言「沒個管別談長照」。他表示，現行失智症照顧體系缺乏個案管理，不僅健保沒有相關支付制度，醫院也多半沒有個管師編制，導致失智症患者的照顧，在醫院與社區間是「斷裂」的。
他解釋，有個管才能談得上社區照顧，否則患者往往在醫院看完診，從此與醫師斷了聯繫，出問題也不知道可以找誰求救，透過個管師協助轉介並且追蹤患者狀況，提供即時的協助，也可以引導參加社區的失智衛教活動，延緩失能。
失智症個管制度對於減少醫療資源浪費，也佔有重要角色，甄瑞興表示，他曾遇過不少失智症患者，半夜突然出現急躁、不安症狀，家屬不知如何安撫，只能送急診打鎮定劑，但如果能有個管師或諮詢電話隨時提供協助，教導如何應對、安撫，家屬也能避免跑急診，浪費不必要的醫療資源。1060115
(中央社)
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