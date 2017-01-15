許孟哲為拍戲 亞冬運冰球無法出賽
藝人許孟哲入選「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，卻不在亞洲冬季運動會冰球男子隊名單內。經紀人今天說，因為2月要拍戲，先前已告知協會，因此沒在這次名單上。
許孟哲日前入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，原本2月將代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及4月由國際冰球總會主辦、在保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽。
不過在昨天中華民國冰球協會公佈的「亞洲冬季運動會冰球男子隊」名單內，有媒體解讀成因為情傷無法出賽，許孟哲經紀人今天說，「和感情的事情完全無關啦」。
許孟哲經紀人表示，因為他2月就已排定要拍戲，有提前告知協會這段時間可能無法出賽，再加上亞洲冬季運動會的編制選手只有18人，因此名單內沒有許孟哲。
不過經紀人也表示，許孟哲很想參加4月的世界盃冰球成人錦標賽，但還是得和劇組及「飢餓遊戲」外景製作單位協調時間。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。