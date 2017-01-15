許孟哲為拍戲 亞冬運冰球無法出賽

藝人許孟哲入選「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，卻不在亞洲冬季運動會冰球男子隊名單內。經紀人今天說，因為2月要拍戲，先前已告知協會，因此沒在這次名單上。

許孟哲日前入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，原本2月將代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及4月由國際冰球總會主辦、在保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽。

不過在昨天中華民國冰球協會公佈的「亞洲冬季運動會冰球男子隊」名單內，有媒體解讀成因為情傷無法出賽，許孟哲經紀人今天說，「和感情的事情完全無關啦」。

許孟哲經紀人表示，因為他2月就已排定要拍戲，有提前告知協會這段時間可能無法出賽，再加上亞洲冬季運動會的編制選手只有18人，因此名單內沒有許孟哲。

不過經紀人也表示，許孟哲很想參加4月的世界盃冰球成人錦標賽，但還是得和劇組及「飢餓遊戲」外景製作單位協調時間。1060115

(中央社)