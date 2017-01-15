陸社保基金入股市？官員：比重偏低
中國大陸金額龐大的社保基金，一直被認為是提振陸股的活水。但中國大陸全國社保基金理事會理事長樓繼偉14日說，社保基金「一直在入市」，但投入債券的比重最高，投入股市的比重偏低。
新華社報導，第15屆「中國企業發展高層論壇」14日在北京舉行，樓繼偉在出席發言時，作上述表示。
樓繼偉表示，中國大陸社會保障基金「一直在入市」，但社保基金的特徵，使其進入債券等固定收益產品的比重最高，進入股市的比重偏低。
他說，最近中國大陸若干省份正在委託全國社保基金理事會，對階段性結餘的養老保險金進行運作。但相較於全國社保基金，這部分資金是階段性的，對波動的容忍度相對較小，進入陸股的規模也有限。
樓繼偉指出，要根據資金的性質不同、市場運作空間的不同「把握好、研究透、分類管理」，發揮好社保基金的整體營運優勢，更好地「為國家和社會分憂」。1060115
(中央社)
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