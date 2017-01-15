身揹6條通緝 男藏身山區經營露營區被識破

身負6條通緝的劉姓嫌犯被警方當場逮捕。（呂妍庭翻攝）

大南派出所副所長郭紹琪抓人過程中不慎掛彩。（呂妍庭翻攝）

大南派出所副所長郭紹琪抓人過程中不慎掛彩。（呂妍庭翻攝）

因妨害自、竊盜、侵占、詐欺、森林法等6條罪嫌遭嘉義、高雄等地檢署通緝的劉姓男子，為躲避警方追查，竟藏身在嘉義縣竹崎山區，並以經營露營區做為掩護，自以為神不知鬼不覺，竹崎分局大南派出所日前掌握到消息，由副所長郭紹琪帶隊，由剛畢業報到的女警蘇倩玉和另一名服務滿2年的警員何振豪扮演情侶，以假藉露營詢問價格名義接觸到老闆，確認業者就是劉嫌後，假情侶立刻以手勢召喚郭紹琪現身，3人一擁而上，當場逮捕劉嫌，一時反應不過來的劉嫌還意圖反抗，過程中郭紹琪不慎掛彩，所幸傷勢輕微。

警方表示，劉嫌涉嫌多起案件，卻都屢傳不到，才會累積身揹6條通緝，且躲藏過程中，劉嫌一遇到查緝警方上門，就會立即跑到山區原始林躲藏，狡猾行為讓員警多次上門撲空，始終無法將他逮捕到案，而劉嫌也一度天真以為天衣無縫，能永遠躲過警方，沒想到最後還是栽在假情侶手上，讓他直呼倒楣。

(中時)