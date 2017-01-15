眷村舉辦書法贈春聯 居民熱情排隊索取。
迎接金雞年的到來，台南市議員許至椿結合北區光武、小康、大道等近30個里，15日於北區光武里活動中心聯合舉辦「名家揮毫贈春聯賀歲活動」，由10位書法名家現場揮毫寫春聯送給鄉親，吸引大批民眾排隊索取，現場還有傳統美食供民眾品嘗，年味氣息濃厚。
春節將屆，眷村年味氣息更濃，北區光武里眷村子弟多，每到過年前夕，民眾都有貼春聯的需求，許至椿每年舉辦的書法家寫春聯，在當地十分受歡迎。
活動請來前書法協會理事長楊玉秀，率領郜璞、吳文凱、林育賢、許淑芬、黃瑜涓、黃維民、陳眉君、王祥康、鄭伊茜等書法名家，10位名書法家當場揮毫供不應求，一片紅色字海喜氣洋洋。會場還設有「自寫區」供民眾同樂。
不但可見民眾踴躍索取春聯，還可看見學童興奮地自己創意發想吉祥語及動手寫春聯。除了贈送春聯外，民眾還可憑發票換苗栽或爆米花，為創世基金會募集發票做愛心，服務處還貼心的備有免費推拿區幫民眾放鬆一下筋骨，輕鬆過好年。
許至椿表示北區擁有不少的眷村老榮民，大家很重視傳統過年，傳統習俗都要除舊佈新，大掃除後家家戶戶會貼上春聯，整個社區有新年新氣象，每年半的索取春聯活動都可以感受民眾等待過年的期待心情。
(中時)
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