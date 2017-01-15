保育類江豚魂斷金門 採樣查死因

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金門復國墩海域今天上午發現1隻保育類死亡鯨豚，全長148公分。（李金生攝）

死亡江豚有多處明顯傷痕，死因有待進一步了解。（李金生攝）

縣府農林科派員採取檢體，送往中華鯨豚協會調查死因與族群來源。（李金生攝）

縣府農林科人員採取尾部檢體，建立DNA檔案和追蹤可能的族群。（李金生攝）

死亡鯨豚在採樣送檢後，已在下午就地掩埋。（李金生攝）

金門海域近年屢有鯨豚發現紀錄，岸巡幹員擔負第一線保育重任。（李金生攝）

發現死亡江豚的海岸地勢陡峭難行，岸巡和縣府人員仍在第一時間趕往處理。（李金生攝）

金門復國墩海域今（15）日發現1隻死亡鯨豚，金門岸巡總隊與縣府農林科下午會勘，確認是保育類的江豚，已採取檢體送請中華鯨豚協會釐清死亡原因，並建立DNA檔案和追蹤可能的族群。

今日上午10時30分許，1名釣客在復國墩海邊發現這隻死亡鯨豚，全身有多處明顯傷痕，隨著海浪載浮載沈，金門岸巡總隊據報趕到，唯恐遭海水沖走，趕緊將牠移往岸上，並通報縣府農林科協同處理，確認是又稱「露脊鼠海豚」的江豚，全長148公分，性別及死亡原因尚無法判定。

縣府農林科指出，江豚大致分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，分別居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區，在台灣屬於保育類海洋動物，近年在金門沿岸海域也常有發現紀錄。

農林科人員已採取死亡個體的檢體，送往中華鯨豚協會確認死亡原因、性別，並釐清屬於福建沿海哪一鯨豚族群？死亡鯨豚則就地掩埋處理。

岸巡指出，台灣地區自1990年8月以後，所有鯨豚均改列為保育類動物，保育類動物名錄中已增列「鯨目」，包括所有鯨魚及海豚類生物。鄉親若發現類似個案，應立即通報金門岸巡總隊、金門縣政府前往處理，協助維護海洋生態。

(中時)