保育類江豚魂斷金門 採樣查死因
金門復國墩海域今（15）日發現1隻死亡鯨豚，金門岸巡總隊與縣府農林科下午會勘，確認是保育類的江豚，已採取檢體送請中華鯨豚協會釐清死亡原因，並建立DNA檔案和追蹤可能的族群。
今日上午10時30分許，1名釣客在復國墩海邊發現這隻死亡鯨豚，全身有多處明顯傷痕，隨著海浪載浮載沈，金門岸巡總隊據報趕到，唯恐遭海水沖走，趕緊將牠移往岸上，並通報縣府農林科協同處理，確認是又稱「露脊鼠海豚」的江豚，全長148公分，性別及死亡原因尚無法判定。
縣府農林科指出，江豚大致分布於印度洋至西太平洋近岸水域，主要有3種類型，分別居住於中國長江、日韓沿岸海域與亞洲其他地區，在台灣屬於保育類海洋動物，近年在金門沿岸海域也常有發現紀錄。
農林科人員已採取死亡個體的檢體，送往中華鯨豚協會確認死亡原因、性別，並釐清屬於福建沿海哪一鯨豚族群？死亡鯨豚則就地掩埋處理。
岸巡指出，台灣地區自1990年8月以後，所有鯨豚均改列為保育類動物，保育類動物名錄中已增列「鯨目」，包括所有鯨魚及海豚類生物。鄉親若發現類似個案，應立即通報金門岸巡總隊、金門縣政府前往處理，協助維護海洋生態。
(中時)
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