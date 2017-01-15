機場被攝！劉曉慶問誰拍的 下秒喊「愉快」

劉曉慶隨手撿垃圾被讚爆。（圖／取材自劉曉慶微博）

資深女星劉曉慶保養有道，61歲的她容顏凍齡，是演藝圈中著名的不老女神，不過近日劉曉慶在機場卻被偷拍，她今（15日）中午在微博分享報導，第一句就問「誰拍的？」驚訝自己完全沒有發現，不過她卻直呼「這次被偷拍令人愉快」，究竟是怎麼一回事？

劉曉慶日前連續被拍到現身機場，儘管身旁有助理跟隨，不過劉曉慶看到寶特瓶被隨意丟棄，她趕緊上前彎下腰撿起來，並在垃圾桶前細心分類，她也表示：「真的不喜歡浪費，不喜歡看到原本優美的環境被破壞」，劉曉慶甜謝狗仔，也不忘呼籲要保護環境。

(中時電子報)