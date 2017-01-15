融創中國成第二大股東 樂視：朝營收千億美金邁進

和訊報導，樂視與融創中國今（15）日舉行戰略投資暨合作發布會，雙方董事長賈躍亭與孫宏斌皆出席詳解投資細節。融創中國向樂視投資了150億元人民幣，成了樂視第二大股東。不過，賈躍亭說，永遠不會直接進入房地產行業，但會通過生態開放理念，對這個行業有所變革。

賈躍亭表示，這次引入融創這個重量級的戰略投資人，對樂視來說有3個重大意義。賈躍亭說，因為樂視一直都是孤軍奮戰的公司，現在，第一次迎來發展歷史上真正意義的第二大股東，這是其一。

其二，是互聯網與房地產行業的跨界合作，賈躍亭指出，樂視永遠不會直接進入房地產行業，但我們會通過生態開放理念，對這個行業有所變革，與融創一起推動傳統房地產及智能家居產業並進入互聯網生態時代。

賈躍亭表示，第三重大意義，是融創資金引入後，可以改善公司經營，完善治理機制。

賈躍亭表示，會朝著營收千億美金的目標邁進，而且樂視絕對有信心實現。

(工商)