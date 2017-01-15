霧霾又來了 陸環保部提前通報地方因應
鑑於霧霾今天將在華北重現，中國大陸環保部12日就向河北、山西、山東、河南4省提前通報空氣品質預警提示，要求這些省份及時發布預警，並確實執行廢氣減排措施。
根據中國大陸氣象單位預測，新一波霧霾今天將開始籠罩北京、天津、河北、河南、山東共10個省區，其中部份地區更將出現重度霧霾。
大陸央視報導，到今天下午為止，上述區域內已有30個城市依天氣預報啟動因應預案，實施大範圍措施，共同因應重汙染天氣。
報導指出，河北石家莊、河南鄭州、山西臨汾等14個城市已啟動重汙染天氣紅色預警；山東濟南、山西太原等12個城市啟動橙色預警；山東濱州等4個城市啟動藍色預警。
為監督各地方政府是否執行因應措施，中國大陸環保部已經派出13個督查組，河北、山西、山東、河南4省交叉核查減排措施的落實情況。並利用衛星遙感、網格地圖等手段，對區縣級較易產生汙染的小型企業展開檢查，打擊超標排放。1060115
(中央社)
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