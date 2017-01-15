許孟哲張艾亞分手 男方債務壓力為主因

藝人許孟哲近日爆出與張艾亞分手，他今天接受媒體訪問時提到，兩人對結婚時間點無法達成共識才會情變，許孟哲經紀人也坦言，因為許孟哲爸爸過世，他確實有債務、房貸壓力。

原本感情恩愛的許孟哲、張艾亞，日前卻爆出在元旦兩人已分手，許孟哲今天上中天「小明星大跟班」前受訪，透露當時是因兩人對結婚時間點無法達成共識，才會情變。

許孟哲經紀人今天也坦言，因為許孟哲爸爸過世後，他要扛起家裡房貸、債務，確實有壓力，「孟哲覺得，如果自己都不能顧好，有什麼資格照顧另一個人」。

許孟哲今天受訪時也無預警淚崩，「以前好一段時間沒有工作，終於有人給我工作，沒有人希望會走到這一步（分手）」。經紀人也說，「許孟哲工作曾經低潮過，不想重蹈覆轍，想要把握每一個工作機會」。1060115

(中央社)