運將性侵外籍女學生 有前例已判刑入監

詹姓計程車司機涉性侵來台旅遊的韓國女學生，震驚社會，無獨有偶，民國100年1名謝姓計程車司機被控性侵日本女學生，遭判8年6月定讞並入監服刑。

計程車司機謝東憲在民國100年7月11日晚間9時許，在永寧捷運站搭訕迷路的日籍女大生，謊稱帶她去找男友，卻載往新北市土城山區性侵得逞。

謝東憲在檢警偵訊時，矢口否認犯行，辯稱是「你情我願」，檢方將他依利用計程車犯案的加重強制性交罪嫌起訴，並首度利用性侵害案件求刑量表，將他具體求刑10年11個月。

謝東憲案發後遭警方逮捕，被法院裁定新台幣5萬元交保，引發社會輿論譁然，高院將原裁定撤銷發回板院更裁，但謝東憲一度失聯，多天後被拘提到案並收押；法院審理時，謝東憲仍否認強制性交，重申是「你情我願」，並辯稱女方脖子上的勒痕是「自己掐出來的」；法庭上，女方回想案發經過不時掩面痛哭，對謝男辯稱是她自願，感到十分憤怒。

一審法官參考司法院妨害性自主量刑資訊系統後計算出刑度，並審酌謝男的犯罪手段對女方造成身心重大創傷，不但始終否認犯罪，且未賠償被害人，因此判決謝東憲有期徒刑8年6個月。

案經上訴，台灣高等法院也認定謝東憲犯下加重強制性交罪，判處有期徒刑8年6個月；最高法院在102年5月駁回上訴，全案定讞。1060115

(中央社)