免費護鈔 十八般武藝看緊民眾荷包

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春節到來，民眾現金需求量大，容易成為歹徒覬覦目標。警方表示，提領現金時應結伴同行，注意週遭可疑人士，避免夜間至偏僻的提款機提款，有必要可向警方申請免費護鈔服務。

新北市淡水警分局今天表示，至人潮擁擠的地方採買時，務必將包包置於胸前，可避免扒手趁機行竊。如過年期間全家出遊，也可事前向住家附近的派出所，申請「舉家外出住宅巡邏服務」，員警幫忙不定期巡邏，住宅防竊安全又安心。

樹林警分局今天下午於樹林火車站二樓廣場，舉辦犯罪預防宣導勁歌熱舞快閃活動，一行人先假扮路人混在民眾中，音樂響起時齊身脫下外套加入演出，現場二胡及熱舞表演，還派出警察大頭娃娃與大家相見歡。

蘆洲警分局宣導防竊、防搶、反詐騙，今天由警員穿上應景的雞布偶裝，踩街遊行，在警員扮成的「楊婆婆」帶領下，至蘆洲湧蓮寺上演話劇，還現場直播，吸引民眾目光。

由警察局及15個分局發揮巧思，宣導預防犯罪，為民眾看緊荷包。各警分局為吸引民眾目光，無不絞盡腦汁。中和警分局由里長何韋翰率團，以三太子擔任宣導大使，於購物人潮較多的南山威力購物廣場，表演民俗才藝及與活潑可愛三太子合照，吸引民眾。

淡水警分局動員偵查隊刑警、義刑、志工媽媽30多人，舉辦快閃活動，由知名的刑警歌手林慶宏主持，透過妙語如珠的生動演出，同時發送防搶、防竊、反詐騙文宣。

金山警分局防搶預防犯罪宣導團員警，在金山老街觀光區，逐一向商家及往來的遊客分送精美的宣導品。新莊警分局「反詐欺宣導團」，戴上自製的財神爺道具帽，以大紅燙金色調吸引民眾目光。

板橋警分局員警結合志工，及樹人家商美女辣妹，今天下午50餘人在板橋火車站大廳，以「戀舞」曲目快閃舞蹈發送宣導品。

新北市警察局與海山分局，結合學生團體表演陶笛、街舞、樂團、海山分局警員余瑞昌演唱，及邀請拍攝防竊、防搶微電影藝人陳子強，宣導防搶、防竊的小撇步。 1060115

(中央社)