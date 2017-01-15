清水岩溫泉區開放免費泡腳 清水岩寺還能賞茶花
茶花花開雲霧綠蔭，脫俗的美吸引堅強粉絲群，年年新春期間，清水岩寺舉辦珍貴茶花展成各界期待盛會，今天縣長魏明谷出席開幕式，邀請闔家賞花，並宣布過年期間開放清水岩溫泉區，讓大家先來參觀縣內首座和式庭園湯屋，並提供免費泡腳。
「泡湯不會泡湯！」清水岩溫泉區斥資1.8億元，卻歷經5次流標，各界關心，縣長魏明谷表示，在清水之森露營區已經再投入2億元，讓露營車可以進入，並增加樹屋等露營設施，期望日後可以吸引更多遊客前來泡湯、露營，欣賞八卦山脈的美景。
農曆新春期間是茶花盛開季節，到清水岩賞茶花已成了茶花迷傳統了，清水岩寺有棵樹齡287年山茶花樹，年年綻放上萬花朵。珍貴茶花也有500多盆，品種繁多，有單瓣、重瓣，變化萬千，如染錦霞。今天縣府和清水岩生態文化創意產業協會舉辦開幕式，邀請書法名家現場揮毫贈桃符，並安排戰鼓迎新春、社區表演、義診及小農市集。
冬日的彰化美不勝收，休耕地都響應撒花籽作為來春的綠肥，和美鎮公所今天在和美鎮線東路花海舉辦「2017花漾和美~親子賞花趣」，小朋友放風箏、遊客徜徉花海，彰化市彰化市環河街附近也栽植30公頃大波斯菊、黃波斯菊及向日葵，彰化市公所還規劃稻稈造型藝術體驗區，邀請咖啡產銷班舉辦「花香、咖啡香、歡樂田園樂悠遊」。
(中時)
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