爭取高鐵到屏東，青年組聯盟號召支持

一群年輕人組成的「爭取高鐵到屏東聯盟」在屏東演藝廳前呼口號發傳單，請民眾一同爭取高鐵到屏東。（潘建志攝）

一群年輕人組成的「爭取高鐵到屏東聯盟」在屏東演藝廳前發傳單，請民眾一同爭取高鐵到屏東。（潘建志攝）

高鐵是否到屏東近來成為熱門話題，一群年輕人組成的「爭取高鐵到屏東聯盟」14日下午到屏東演藝廳及火車站，呼口號發傳單請民眾支持，一同爭取高鐵到屏東。召集人蘇穩中說，政府忽視屏東交通建設太久，屏東人要站出來要求交通平權。

蘇穩中是屏東潮州人，以前在台北讀書，現在在嘉義工作，無論是讀書或工作回屏東時都很不方便。他說目前幾乎每周回家一次，搭火車包括等車要花上3小時，還時常買不到票，對於屏東的交通不便有切身之痛。

6年前他和一群年輕人在網路上成立「爭取高鐵到屏東聯盟」，直到去年此議題發酵，才在國發會「公共政策網路參與平台」提案，要求高鐵延伸至屏東，並獲得超過5000人連署。

他說，聯盟成員都是屏東子弟或曾經在屏東讀書、工作的外地人，都深深感受過屏東的交通不便。目前雖然聯盟只有12人，但未來將持續在網路串聯、號召民眾支持，向政府表達屏東人希望「交通平權」的訴求。

他說，目前屏東縣只有一條國道，未來他們希望陸續爭取交通建設進到屏東，包括高鐵延伸屏東、高屏第二快速道路、台鐵恆春支線、高捷延伸屏東，也希望更多志同道合朋友一起向政府發聲。

(中時)