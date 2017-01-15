鹿(日含)自曝童年帥照 比現在還會穿衣服

中國大陸男星鹿(日含)今天凌晨在微博發布兩張童年舊照，感慨道「翻出小時候照片，居然比現在還會穿衣服」，照片中的小鹿(日含)，外穿一件牛仔夾克上衣，一隻手摸著下巴，帥氣十足。

鹿(日含)是大陸男藝人，曾為韓國男子組合EXO及中國分隊EXO-M成員，隊內擔任主唱、領舞；2015年加盟綜藝節目「奔跑吧兄弟」，成為跑男團的一份子。

鹿(日含)在大陸擁有高人氣，被評為演唱，舞蹈，表演，體育，智力遊戲5項全能偶像。

大陸入口網站新浪娛樂報導，鹿(日含)15日深夜懷舊，翻出童年泛黃舊照，當年的小鹿(日含)已經有如今帥氣的影子，拍起照片無論是造型還是表情都十分有模有樣。

雖然發布時已是凌晨3時，仍舊有一群晚睡黨們趕上了新鮮的照片福利，有粉絲打趣道，「這個點還在的都是鹿夫人」，也有人暗自慶幸道，「媽啊這個點？幸好沒睡！」

對於鹿(日含)「當年比現在會穿衣」的感慨，粉絲們說：「小時候的衣服是父母搭的吧，和你沒關係！」；更有自稱鹿夫人的粉絲說：「因為我婆婆懂時尚！」1060115

(中央社)