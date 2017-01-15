陸治霾新政：官員考核環境權重超過GDP
中國大陸官方日前公布「生態文明建設目標評價考核辦法」，對於官員的考核，環境治理的權重將首次超過促進經濟成長的權重。
大陸第一財經日報今天報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳2016年12月印發「生態文明建設目標評價考核辦法」實行黨政同責，採取「年度評價」和「五年考核」相結合的方式。
年度評價由大陸國家統計局、國家發展和改革委員會、環保部，會同有關部門按照「綠色發展指標體系」實施，重點評估各地區生態文明建設進展總體情況，著重於引導各地區落實生態文明建設相關工作。
五年考核由國家發改委、環保部、中共中組部會同有關部門按照「生態文明建設考核目標體系」實施，主要考核國民經濟和社會發展規劃綱要確定的資源環境約束性目標，以及生態文明建設重大目標任務完成情況，，每個五年規劃期結束後開展一次。
「綠色發展指標體系」包括資源利用、環境治理、環境品質、生態保護、增長品質、綠色生活、公眾滿意程度等7個方面、共56項評價指標，採用綜合指數法測算生成綠色發展指數，衡量地方每年生態文明建設的動態進展。
具體權重方面，資源利用權重占29.3%，環境治理權重占16.5%，環境品質權重占19.3%，生態保護指標權重占16.5%，增長品質權重占9.2%，綠色生活權重占9.2%。
其中GDP成長品質權重不到資源利用、環境質量權重的一半，占全部考核權重不到10%。
大陸國務院國有資產監督管理委員會研究中心研究員胡遲說，大陸官方從前是「唯GDP論」，從長遠來看負面作用較大。GDP（國民生產毛額）指標有局限性，看不出對環境、資源的影響。
他說，推出綠色指標考核是一個可喜的進展，但綠色考核指標執行難度不小。1060115
(中央社)
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