暖冬適合網室哈蜜瓜生長 許凰誥瓜園收成好
天候異常從去年持續到今年，各類季節性水果，收成幾乎都非常慘，不過哈蜜瓜達人、草根大使許凰誥卻強調，今年暖冬，卻非常適合網室哈蜜瓜生長，他的瓜園共收成3000多粒，而且幾乎沒有損壞情況，粒粒均賣到好價錢。
受去年初霸王級寒流、過量春雨和颱風影響，全台去年從芒果、鳳梨到柚子、芭樂、蕃茄、棗子、柑橘類等季節性水果，收成都掉了好幾成，各類水果，每斤都比往年貴上一倍以上的價錢，不但農民損失慘重，連消費者也受害。
不過許凰誥表示，今年暖冬，卻非常適合冬季哈蜜瓜的生長，因為哈蜜瓜在網紋形成時，最怕20度以下的低侵襲，受低溫影響，容易營養不良，並造成裂果，這次他種了6棚的日本愛櫻、高雄1、2號、台南16、17號新品種哈蜜瓜，最近均已收成，運氣好，都沒碰上寒流來襲，共收成3000多粒，而且幾乎都沒有損害，是種植哈蜜瓜30年來，收成率最好的一次。
當然，許凰誥的網室哈蜜瓜，除了收成好外，也粒粒飽滿，每顆甜度都高達14、15度，他送部分到台北拍賣市場拍賣，每斤都賣到150元的好價錢，網購兩粒加運費1000元，採收後也都立刻被網友訂購一空，他的哈蜜瓜可採收到下周，今年小賺一筆，正好補去年的損失。
(中時)
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