宅經濟當道 日本動漫舞台劇進軍大陸

火影忍者2.5版在大陸的宣傳照。(圖/網路)

日本漫畫與動漫早已普及全球，成為各國的年輕人文化之一，就是俗稱的「御宅文化」，只是在網路普及的情況下，許多動漫迷們多半都是看網路提供的下載版本(盜版)，因此很少消費DVD與相關週邊。為了確保動漫帶來的營收，動漫製作方想到了難以被複製的舞台劇來呈現動漫劇情，被稱為「2.5次元」。鑑於中國大陸龐大的消費市，日本動漫舞台劇也到大陸巡迴演出。

共同社報導，「御宅文化」通常指的是喜愛動畫、漫畫與遊戲的年輕人群體，由於動畫、漫畫作品是以卡通畫面演出，所以常被稱為「2次元」，與一般真人演出的「3 次元」做個區分。 至於「2.5次元」，是指由舞台劇演員，穿著動漫畫的誇張服裝與道具，在三次元舞台表演，因此被認定介於2次元與3次元之間。宅男、宅女們之所以進場買票，除了表示對自己喜愛的作品表達支持以外，想瞭解舞台劇如何詮釋動漫劇情也是重要看點，因此近年這種動漫畫舞台劇，已經在日本等地掀起熱潮。

美少女戰士的舞台劇演出。(圖/網路)

早期的動漫舞台劇，改編的是以劇情動漫為主，但是現在也擴展到奇幻、科幻類作品，到2012年時，著名的「寶塚歌劇團」以著名科幻故事《銀河英雄傳說》做為題材，以舞台劇的方式呈現太空艦隊的戰鬥，到了2014年，巨大機器人為題材的《天元突破》以道具和背景銀幕的方式呈現動畫中的科幻機器人打鬥，從此題材就不受限，包括熱門作品《美少女戰士》、《火影忍者》、《刀劍亂舞》、《網球王子》，或是黑暗風格的《東京喰種》、《甲鐵場卡巴內里》都有2.5次元的舞台劇版本。

天元突破舞台劇的宣傳影片。

據日本「2.5次元音樂劇協會」介紹，2015年動漫舞台劇正式走向海外市場，在北京、上海和廣東省深圳市進行了漫畫《黑執事》的2.5次元公演。《火影忍者》到2016年底已在中國6個城市舉行了公演，幾乎座無虛席。

至於語言則不是問題，都是用日語進行表演。據悉，舞台兩側附有字幕，而且粉絲們都熟悉故事內容，也都熱衷故事裡的日語台詞，要是換成配音反而會有反效果。《火影忍者》舞台劇製作公司Nelke Planning的社長松田誠說：「中國大陸粉絲的熱情，完全不亞於日本的粉絲。」充份表示他對大陸御宅市場充滿信心。

(中時電子報)