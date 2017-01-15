新莊警扮財神爺 犯罪預防宣導添喜氣

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新莊警分局警員今天下午走上新莊老街扮演財神爺沿街發放防搶防竊文宣。（譚宇哲翻攝）

新莊警分局警員今天下午走上新莊老街扮演財神爺沿街發放金箔平安符鑰匙圈。（譚宇哲翻攝）

年節將近，新莊警分局為進行防竊防扒、反詐騙宣導，今天下午由警員戴上自行製作的財神爺道具帽，走上新莊老街扮演財神爺沿街發放防搶防竊文宣，和金箔平安符鑰匙圈，分享福氣保平安，也為年前的老街增添喜氣。

新莊警分局表示，防範宵小，平時養成好習慣可避免許多無妄之災，例如將背包斜揹置於胸前，貴重財物不放汽、機車置物箱，另外，春節期間也可向警方申請護鈔服務或舉家外出巡邏服務。若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失。

(中時)