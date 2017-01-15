中市北區36里做公益 攜手敲響愛心鑼

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台中市北區36個里組成北區慈善會舉辦愛心園遊會，愛心表演團體及善心捐款人做公益齊心力。（張妍溱攝）

金華里長蘇福安（右）敲響愛心鑼20下，開心地說：「做公益，手不酸！」。（張妍溱攝）

現場發送185份醬油、麵條、白米等物資給弱勢家庭。（張妍溱攝）

台中市北區36個里組成北區慈善會今天在崇德榕園盛大舉辦愛心園遊會並發送185份醬油、麵條、白米等物資給弱勢家庭。現場敲響「愛心鑼」善心人接力敲鑼捐款做公益，鑼聲此起彼落；認捐與自辦的愛心攤位近50攤吸引上千民眾參加，大家不畏冷氣團來襲熱情獻愛心。

現場有台灣小吃、農產加工品、益智遊戲等攤位，雖然是陰雨天氣，仍吸引許多民眾到場，金華里長蘇福安敲響愛心鑼20下，敲完後，善心捐款人的愛心鑼輪流鏗鏗作響，每一下愛心鑼要捐出10000元。

北區慈善會總幹事黃振忠表示，北區慈善會行善已67年，每年募集愛心物資發送給弱勢家庭，今年與崇德社區發展協會首度舉辦愛心園遊會，藉由多元又熱鬧的園遊會吸引更多愛心湧入，也讓弱勢族群提前感受過年佳節氣氛。

響應公益的崇德社區發展協會理事長呂成地指出，這個活動很有意義，街坊鄰居聽到消息後主動攜家帶眷參加，社區的日語、手語班、薩克斯風和中東肚皮舞等各表演團體更賣力義演，炒熱氣氛，大家為社會公益盡一份心力。

(中時)