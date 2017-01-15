偷手機買酒喝 上萬元手機賤賣500元

劉姓男子涉嫌偷竊停在路邊貨車上的手機。（照片由警方提供）

中市警第一分局去年7月接獲蔣姓男子報案，指稱他放在貨車駕駛座旁的iPhone手機遭竊，警方到場蒐證並調出路口監視器畫面，發現居住大里區的40歲劉姓男子涉有重嫌，後來查出他將偷來iPhone6手機還有三星、HTC手機出售，僅賣500元，訊後依竊盜罪嫌將他移送。

警方調查，無業的劉嫌（公共危險、竊盜前科），整日遊手好閒，去年7月到西區，發現停在路旁的一輛貨車，駕駛座無人，一旁副駕駛座位有1支手機，吸引目光，劉趁貨車車門無上鎖，打開車門偷走手機。事後竟將價值超過2萬元的iPhone6上網以500元賣給不知名人士。

嗜酒如命的劉嫌食髓知味，得手後買酒喝，隔天又到西區，以徒步方式尋找做案目標，連續再偷2支手機，包括HTC和韓國三星，都以500元價格賣出，劉嫌落網後向警方供稱，自己已經有酒癮1天不喝不行，看到臨停車輛，有些較粗心的車主忘了鎖門才趁機行竊，警方依竊盜罪嫌將劉移送。

(中時)