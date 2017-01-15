轉化失去孩子力量 女投入寄養家庭照顧失依兒
市府15日表揚寄養家庭，有不少寄養媽媽都是姊妹。幼教老師馬安娜把失去小孩的傷痛，轉化為力量照顧失依兒，過程中感動姊姊馬安琪一起投入服務行列，她們說，沒想到得到的比付出還多；李素華、李素澎和李玉霞三姐妹受到感召成為寄養家庭，同時照顧最多7個孩子，不過她們不怕累，倒是覺得變年輕了。
馬安娜說，成為寄養家庭30多年，印象最深刻的是曾接養一名智能不足、患有無肛症的孩子，雖然要用很大的心力去照顧，但看著孩子成為班上副班長，不斷成長、也更有自信心，她就很有成就感。
過程中感動了馬安琪，她說，擔任立委助理退休後，想回饋社會也還有足夠體力就加入寄養家庭，幾年下來，姊妹倆分享心得說，「怎麼照顧自己的小孩，就怎麼對待收養的孩子，原以為付出的比較多，沒想到得到的更多！」
李素華5年前退休後，從報紙上看到徵求寄養家庭的訊息，她說，當時剛上完保母課程，想說閒閒沒事可以帶小孩，姊姊李素澎和妹妹李玉霞因為住在附近，經常一起幫忙照顧，結果三姐妹帶出興趣都成為寄養媽媽。
李素澎說，有孩子是出生17天就到家裡來，照顧直到3歲大，知道要送去收養家庭時，三姊妹是哭得唏哩嘩啦，既不捨又擔心，最多同時一起帶7個孩子，家裡像幼兒園一樣熱鬧，成為寄養家庭讓她們覺得變年輕了，只要有體力、有能力會繼續照顧更多孩子。
有163戶寄養家庭接受市長朱立倫表揚，朱立倫表示，因寄養家庭無私付出，讓這群孩子獲得成長所需的愛與關懷、身心健康順利發展，感謝寄養家庭長期奉獻，期待有更多愛心父母投入。
(中時)
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