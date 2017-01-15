萌翻!貓熊寶寶「小灰灰」掉下樹遮臉裝羞
大陸每年都有好幾隻貓熊寶寶出生，可愛的模樣融化了一堆粉絲的心。然而，近期最紅的貓熊寶寶非「小灰灰」莫屬，原因無他，這隻被笑稱媽媽生到沒墨的寶寶太好認了，臉書粉絲頁放上「小灰灰」爬樹爬到一半掉下被「嘲笑」的影片，掉下地後「小灰灰」把自己縮成一團球，小臉藏起來，又萌翻一堆粉絲幫他加油。
大陸網紅貓熊寶寶「小灰灰」，因為「墨色」比其他同期寶寶淡很多，總能讓人一眼認出，被戲稱生到沒墨了。好認的「小灰灰」收服了一大票粉絲，臉書粉絲頁「貓熊頻道iPanda」常分享小灰灰憨態可掬的樣子。
「貓熊頻道iPanda」貼出一段影片，寫道「爬樹爬到一半被嘲笑的小灰灰，從此一蹶不振。」影片中小灰灰爬樹不到50公分便摔下，有隻貓熊寶寶過來似乎嘲笑他一番，小灰灰又再度跌的「四仰八叉」，接著把自己裹成一顆球樣，臉埋在地上不露出來，可愛極了。一堆小灰灰的粉絲紛紛留言幫他加油打氣。
(中時電子報)
文章來源：熊貓頻道iPanda
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