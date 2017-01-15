雲林麥寮車禍 3屍4命

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雲林縣麥寮鄉工業路今天上午發生2車相撞車禍，造成3屍4命、4傷慘劇。其中死者27歲姚姓婦人，腹中懷有4個月胎兒。

警方調查指出，今天上午10時許，吳姓男子駕車，載著懷有身孕的妻子、3歲兒子，以及妻子的姐姐（32歲）懷抱她2歲女兒，共3大2小，與另1輛轎車相撞。

由於撞擊力相當大，造成另一輛轎車上3人，有2人死亡、1人重傷。

警方表示，另一輛轎車上僅18歲周姓駕駛有生命跡象；另2名乘客分別是周姓駕駛的17歲胞弟、22歲呂姓友人都傷重不治。

警方指出，吳姓駕駛的3歲兒子，因有兒童安全座椅保護，車禍發生後，毫髮無傷；但他的妻子及腹中胎兒，卻慘遭不幸。

這起車禍，除了造成3死4傷之外，也波及路旁5車輛，由於肇事路口沒有監視器，車禍原因尚待警方進一步調查。1060115

(中央社)