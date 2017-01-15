雲林麥寮車禍 3屍4命
雲林縣麥寮鄉工業路今天上午發生2車相撞車禍，造成3屍4命、4傷慘劇。其中死者27歲姚姓婦人，腹中懷有4個月胎兒。
警方調查指出，今天上午10時許，吳姓男子駕車，載著懷有身孕的妻子、3歲兒子，以及妻子的姐姐（32歲）懷抱她2歲女兒，共3大2小，與另1輛轎車相撞。
由於撞擊力相當大，造成另一輛轎車上3人，有2人死亡、1人重傷。
警方表示，另一輛轎車上僅18歲周姓駕駛有生命跡象；另2名乘客分別是周姓駕駛的17歲胞弟、22歲呂姓友人都傷重不治。
警方指出，吳姓駕駛的3歲兒子，因有兒童安全座椅保護，車禍發生後，毫髮無傷；但他的妻子及腹中胎兒，卻慘遭不幸。
這起車禍，除了造成3死4傷之外，也波及路旁5車輛，由於肇事路口沒有監視器，車禍原因尚待警方進一步調查。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。