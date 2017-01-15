印刷業者捐100萬給中市消防局購置消防頭盔
健豪印刷15日舉辦尾牙兼做公益，捐贈100萬元予台中市政府消防局購置救助頭盔！市長林佳龍代表受贈時說，健豪印刷事業有成也不忘企業社會責任，自102年起陸續捐贈消防救災裝備；他感謝健豪印刷熱心公益，期待拋磚引玉吸引更多社會資源挹注消防救災工作。
消防局長蕭煥章說，該局救助勤務量日益繁重，救災安全防護需求也提高，健豪印刷多來年投入公益捐贈資源予政府機關、學校、社福單位等，深獲各界肯定；今年再度慷慨捐贈消防局100萬元購置救助頭盔，提升救災同仁安全。
市長林佳龍特出席該公司尾牙代表授贈，並回贈感謝狀！他說，健豪印刷不僅事業有成，也不忘企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長年支持中市消防救災工作。
蕭煥章強調，健豪印刷從102年捐贈500萬元添購消防衣、警備車等設備，103年捐贈15輛、104年捐贈20輛，105年捐贈15輛消防公務機車，今年再捐贈100萬元購置救助頭盔，供消防局消防及義消同仁救災穿戴使用。
(中時)
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