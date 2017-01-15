老天留命行善，嘉義市仁愛慈善會助弱勢過年

嘉義市仁愛慈善會捐贈民生物資，助弱勢家庭好過年。（廖素慧攝）

嘉義市仁愛慈善會捐贈民生用品幫助邊緣戶家庭好過年。（廖素慧攝）

老天留命，行善助弱回報。嘉義市仁愛慈善會理事長黃義榮曾在山上造橋行善，不慎摔落谷底獲救，感恩之餘，更致力助弱扶傾，今天率員發送民生用品濟助弱勢家庭好過年。

黃義榮說，15年前他跟著嘉邑行善團到獨立山做義工建造「仁連橋」，不慎摔落谷底，幸好獲救，逃過一劫，他心想「老天留我一命，是要我幫助更多人」，必須回饋社會更多。

2年前離開行善團的黃義榮，加入嘉義市仁愛慈善會，利用假日訪視需要急難救助的家庭、失親的學子，給予即時濟助。他說，本月初他到雲林土庫探視一位陳姓往生者，34歲陳男喪失雙親，獨自打工過活，因故心情沮喪，飲藥自盡，堂兄弟也無力籌辦後事，他當場捐助3萬元，2天前其親人送還1萬餘元喪葬費結餘款，他十分感動，相信送暖給弱勢者，社會會得到善的循環。

嘉義市仁愛慈善會昨天在台銀前發送白米、民生用品及現金，給低收入戶及邊緣戶共350戶，現場另有捐血、免費推拿及義剪等活動助弱勢在寒冬中好過年。

(中時)