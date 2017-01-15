消防員戴雞頭 防火宣導登場吸睛
台南市政府消防局今天分別在新營及樹谷園區舉辦防火宣導活動；新市分隊消防員為拉近與小朋友間的距離，戴著「雞頭」面具，吸引參與民眾目光。
台南市消防局第一大隊上午在新營區文化中心前廣場辦理「2017金雞賀歲 平安順遂」消防路跑、繪畫著色寫生、園遊會；現場設置號稱「史上最大型戳戳樂」，裡面總共有560樣獎品。
民眾只要參加關門開窗求生、廚房滅火要領、身上著火處置、濃煙低姿勢爬行、CPR操作等闖關遊戲，過關後就可兌換戳戳樂遊戲一次，享受古早味的遊戲體驗，最大獎有腳踏車，吸引不少民眾搶著玩。
消防局第四大隊新市分隊則在樹谷園區舉辦「樹谷消防小尖兵」活動，吸引不少小朋友參加。有消防人員戴起「雞頭」，自稱是「消防奇雞，保佑台南無災無害」。由於造型相當討喜，與小朋友近距離互動，引來不少目光與笑聲。
台南市消防局第一大隊長丁春能指出，希望藉舉辦宣導活動讓消防觀念向下扎根；尤其年關將近，民眾應更有危機意識，避免災害損失。1060115
(中央社)
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